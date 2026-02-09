Le bitcoin traverse une phase de forte turbulence, marquée par une chute de plus de 40 % depuis début octobre et un épisode de volatilité extrême la semaine dernière. Entre appels de marge, sorties des ETF adossés au BTC et interrogations sur la profondeur du bear market, la première cryptomonnaie mondiale suscite de nouvelles inquiétudes. Les explications de Grégory Raymond, cofondateur de "The Big Whale". Ecorama du 9 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?
Valeurs associées
|68 577,1433 USD
|CryptoCompare
|-3,47%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro