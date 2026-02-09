 Aller au contenu principal
Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09/02/2026 à 14:10

Le bitcoin traverse une phase de forte turbulence, marquée par une chute de plus de 40 % depuis début octobre et un épisode de volatilité extrême la semaine dernière. Entre appels de marge, sorties des ETF adossés au BTC et interrogations sur la profondeur du bear market, la première cryptomonnaie mondiale suscite de nouvelles inquiétudes. Les explications de Grégory Raymond, cofondateur de "The Big Whale". Ecorama du 9 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

