Après une nouvelle séquence de fortes variations sur les marchés, des métaux précieux aux crypto‑actifs en passant par le pétrole, les investisseurs s’interrogent sur la marche à suivre. Or à 5 000 dollars l’once, pétrole autour de 70 dollars, bitcoin proche de 70 000 dollars et CAC 40 à 8 300 points : faut-il renforcer, alléger ou patienter ? Point de vue signé Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 11 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?
Valeurs associées
|67 487,5650 USD
|CryptoCompare
|-1,75%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro