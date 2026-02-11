 Aller au contenu principal
CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

11/02/2026

Après une nouvelle séquence de fortes variations sur les marchés, des métaux précieux aux crypto‑actifs en passant par le pétrole, les investisseurs s’interrogent sur la marche à suivre. Or à 5 000 dollars l’once, pétrole autour de 70 dollars, bitcoin proche de 70 000 dollars et CAC 40 à 8 300 points : faut-il renforcer, alléger ou patienter ? Point de vue signé Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 11 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Pétrole et parapétrolier

BTC/USD
67 487,5650 USD

