La cardiologie connaît une renaissance via l'innovation, portée par trois domaines majeurs. Les avancées concernent la Lp(a), un facteur de risque cardiovasculaire émergent, de nouvelles approches pour l'hypercholestérolémie (y compris l'édition génique), et l'amylose à transthyrétine, une maladie cardiaque sous-diagnostiquée. Ces innovations ravivent l'intérêt des investisseurs.
La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés
