Au programme ce matin : Dassault Aviation , Euroapi, JC Decaux, Moderna , SCOR . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 04/03/2026
Valeurs associées
|347,000 EUR
|Euronext Paris
|+4,83%
|1,426 EUR
|Euronext Paris
|-27,02%
|16,870 EUR
|Euronext Paris
|+2,80%
|57,8000 USD
|NASDAQ
|+15,99%
|29,7600 EUR
|Euronext Paris
|+2,62%
