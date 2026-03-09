A la Une de la presse, ce lundi 9 mars, les réactions à la désignation du nouveau Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, le fils d’Ali Khamenei. Le spectre d’une «guerre sans fin» au Moyen-Orient, sur fond d’embrasement du conflit. Une bonne nouvelle pour l’audiovisuel public suisse. Et une course… surprenante.
Mojtaba Khamenei, nouveau Guide suprême de l'Iran: "La légitimité du sang"
