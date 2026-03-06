Notre témoin est Florian Fournier, PDG et cofondateur d'Orasio, une startup IA qui analyse les flux vidéo et qui vient de signer un contrat avec l'armée française. On parle avec lui de la collaboration IA/défense et de plein d'autres choses dans TicTech. Ecorama TicTech du 6 mars 2026 présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com
