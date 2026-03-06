 Aller au contenu principal
Florian Fournier (PDG d’Orasio) : « Pour un investisseur, venir sur le secteur de la Défense parce qu’il y a de l’argent, ça ne doit pas être la raison ! »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 06/03/2026 à 14:10

Notre témoin est Florian Fournier, PDG et cofondateur d'Orasio, une startup IA qui analyse les flux vidéo et qui vient de signer un contrat avec l'armée française. On parle avec lui de la collaboration IA/défense et de plein d'autres choses dans TicTech. Ecorama TicTech du 6 mars 2026 présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

