L’action Stellantis a plongé après l’annonce de 22 milliards d’euros de dépréciations, un « reset » destiné à corriger une stratégie d’électrification jugée trop ambitieuse et mal alignée sur la demande. Le groupe suspend son dividende, revoit ses plans industriels et fait face à un calendrier de redressement incertain, alors que les analystes jugent encore prématuré d’anticiper un rebond. Est-ce l'occasion pour le groupe de repartir sur des bases plus saines ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 10 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
