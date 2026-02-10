 Aller au contenu principal
Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10/02/2026 à 14:05

L’action Stellantis a plongé après l’annonce de 22 milliards d’euros de dépréciations, un « reset » destiné à corriger une stratégie d’électrification jugée trop ambitieuse et mal alignée sur la demande. Le groupe suspend son dividende, revoit ses plans industriels et fait face à un calendrier de redressement incertain, alors que les analystes jugent encore prématuré d’anticiper un rebond. Est-ce l'occasion pour le groupe de repartir sur des bases plus saines ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 10 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

