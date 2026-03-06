MWC : les dernières tendances du salon mondial du mobile de Barcelone

Le Mobile World Congress s'est déroulé comme chaque année début mars à Barcelone. De quoi a-t-on parlé cette année ? Quels pays présents en force ? On en parle avec un entrepreneur français, Thomas Serval, fondateur de la startup Baracoda. Ecorama TicTech du 6 mars 2026 présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.