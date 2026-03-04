La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris s'est reprise mercredi, sur fond d'accalmie sur le marché des hydrocarbures mais aussi d'espoir d'une guerre de courte durée au Moyen-Orient.

L'indice CAC 40 a gagné 0,79%, soit 63,89 points, pour s'établir à 8.167,73 points.

La veille, l'indice vedette parisien avait perdu 3,46%, sa pire baisse quotidienne depuis le 7 avril 2025, quand il avait cédé 4,78% après l'annonce par Donald Trump de droits de douane massifs aux principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Sur deux séances, lundi et mardi, le CAC 40 a perdu plus de 5,50%.

Face au risque géopolitique, "le marché action intègre la nouvelle avec une baisse importante et par la suite, il connaît un rebond technique parce que les investisseurs considèrent que le conflit a assez peu de chances d'avoir des conséquences durables", affirme Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Par ailleurs, "les espoirs élevés que le conflit au Moyen-Orient puisse être de courte durée" ont été alimentés par la publication d'un article du New York Times "indiquant que l'Iran aurait contacté les États-Unis ce week-end au sujet d'une fin de la guerre", relève Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

"Sur le papier, tout cela paraît rassurant. Pourtant, dans les faits, le conflit se poursuit et aucun signe concret de désescalade n'est encore visible", souligne cependant Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

L'Europe, plus exposée aux approvisionnements en gaz venant du Moyen-Orient que les Etats-Unis, pays producteur, profite aussi du net recul du prix du gaz naturel européen.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, la référence européenne, s'affichait en baisse de 8,80% à 49,51 euros le megawattheure vers 18H00 heure de Paris.

"Le renversement de tendance est extrêmement rapide sur ce marché car il y a peu d'acteurs et peu de liquidité, le rendant extrêmement volatil", rappelle M. Dembik.

Dassault Aviation s'envole

Dassault Aviation a vu son bénéfice net et ses ventes progresser en 2025 grâce au succès du Rafale à l'export et malgré un contexte "incertain", au moment où des dissensions font craindre l'abandon de Scaf, le projet d'avion de combat européen.

Le bénéfice net du constructeur aéronautique, présent aussi bien dans l'industrie de défense que dans les avions civils, a progressé de 5,7% à 977 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a bondi de 18,5% à 7,4 milliards d'euros, a précisé l'entreprise mercredi dans un communiqué.

L'action Dassault Aviation a gagné 4,83% à 347 euros.

Euroapi dans les pommes

Après une nouvelle année difficile en 2025, le spécialiste français des principes actifs pharmaceutiques Euroapi, ex-filiale de Sanofi , revoit à la baisse ses objectifs de croissance pour cette année, confronté à "la force de frappe" de la concurrence asiatique.

Le chiffre d’affaires pour 2026 et 2027 est désormais attendu "en dessous des prévisions initiales", a prévenu mercredi le fabricant, dans le rouge depuis 2020, annonçant dans son communiqué une lourde dépréciation d'actifs de 77,8 millions d'euros.

Le titre Euroapi a terminé sur une chute de 27,02% à 1,43 euros.

Beau Scor

Le réassureur Scor a publié mercredi un bénéfice net de 851 millions d'euros en 2025, contre 4 millions en 2024, tiré par le rendement des investissements.

Les investisseurs ont salué ces résultats: le titre a gagné 2,62% à 29,76 euros.

Euronext CAC40