Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.
Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
