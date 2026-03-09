 Aller au contenu principal
Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège

information fournie par AFP Video 09/03/2026 à 15:03

Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.

