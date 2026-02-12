Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama • 12/02/2026 à 14:10

Les chiffres de l’emploi américain publiés en janvier ont surpris par leur solidité, malgré les craintes d’un net ralentissement du marché du travail. Les créations de postes ont dépassé les attentes et le taux de chômage a légèrement reculé, mais ces données pourraient être révisées, comme ce fut le cas ces dernières années. Alors que la Fed voit s’éloigner, à court terme, la perspective d’une baisse de taux, ces indicateurs relancent les interrogations sur la véritable santé du marché du travail et sur les marges de manœuvre de la banque centrale à l’approche des échéances politiques. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 12 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com