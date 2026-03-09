Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi que le Royaume-Uni "collabor(ait)" avec les États-Unis dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient.
Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro