TIC TECH / Et si la France tenait enfin son champion de l'informatique quantique ?

information fournie par Ecorama 10/10/2025 à 15:00

Alors que l'Europe peine à s'imposer dans la course à l'intelligence artificielle, une autre révolution technologique se joue en coulisses : celle de l'informatique quantique, et la France y tient une place de choix. Entre défis scientifiques, ambitions industrielles et prix Nobel de physique 2025 obtenu par des collaborateurs de la pépite du quantique : Théau Peronnin, cofondateur et PDG d'Alice et Bob était l'invité de l'émission Tic Tech du 10 octobre 2025, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

