Alors que les géants américains multiplient les alliances stratégiques et les investissements colossaux, à coups de centaines de milliards de dollars, l'Europe peine à suivre le rythme. Derrière cette frénésie technologique, une question brûlante : assiste-t-on à une bulle ou à une révolution industrielle durable ? Entre promesses, survalorisations et absence de rentabilité immédiate décryptage des enjeux d'une course où l'Europe semble déjà distancée. Ecorama Tic Tech du 10 octobre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
TIC TECH / Course à l’IA : pourquoi l’Europe risque d’être larguée
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro