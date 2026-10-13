Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu au fusil de chasse lundi dans son collège d'Aubagne, blessant le principal de l'établissement et une enseignante avant d'être désarmé, une fusillade qui ne semble pas liée au mouvement qui secoue les lycées français.
Aubagne : un principal de collège et une enseignante blessés au fusil par un élève de 14 ans
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