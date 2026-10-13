L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité des votants la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, dont l'examen doit désormais se poursuivre au Sénat, avec l'objectif pour ses défenseurs d'une adoption définitive avant la présidentielle. IMAGES
Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité
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