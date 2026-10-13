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Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13/10/2026 à 19:08

L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité des votants la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, dont l'examen doit désormais se poursuivre au Sénat, avec l'objectif pour ses défenseurs d'une adoption définitive avant la présidentielle. IMAGES

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