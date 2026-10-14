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Jean Peyrelevade : "Laisser penser que les ultra-riches vont payer la facture n’a aucun sens"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 14/10/2026 à 14:05

Le gouvernement et la Banque de France assurent que la France n’est pas la Grèce, mais un scénario de mise sous tutelle avec une cure d’austérité reste possible si les marchés lâchent le pays en l’absence de budget crédible ou de majorité après la présidentielle. Entre débat sur la sous indexation des pensions, propositions d’économies sur la dépense publique, taxation des multinationales et des rachats d’actions, et critiques sur une fiscalité jugée trop favorable aux ultra riches, la question de l’effort « juste » promis par le gouvernement demeure centrale. Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit lyonnais, était l’invité de l’émission Ecorama du 14 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 14:30

    le plus simple est de remplacer l'Impôt Sur la Fortune par un Investissement Sur la Fortune avec une obligation d'investir dans des pme françaises.

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