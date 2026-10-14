Jean Peyrelevade : "Laisser penser que les ultra-riches vont payer la facture n’a aucun sens"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 14/10/2026 à 14:05

Le gouvernement et la Banque de France assurent que la France n’est pas la Grèce, mais un scénario de mise sous tutelle avec une cure d’austérité reste possible si les marchés lâchent le pays en l’absence de budget crédible ou de majorité après la présidentielle. Entre débat sur la sous indexation des pensions, propositions d’économies sur la dépense publique, taxation des multinationales et des rachats d’actions, et critiques sur une fiscalité jugée trop favorable aux ultra riches, la question de l’effort « juste » promis par le gouvernement demeure centrale. Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit lyonnais, était l’invité de l’émission Ecorama du 14 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.