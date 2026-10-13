Le pape opéré sans complications d'un nodule cancéreux au poumon

Le pape Léon XIV est accueilli par le directeur sanitaire Andrea Cambieri à son arrivée à l'hôpital universitaire Gemelli, à Rome, le 13 octobre 2026, pour une opération du poumon ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le nodule que le pape Léon XIV s'est fait retirer lors d'une opération chirurgicale de 90 minutes mardi à l'hôpital Gemelli de Rome était cancéreux, nécessitant l'ablation du "lobe inférieur du poumon droit", a indiqué le Vatican, après avoir annoncé que l'opération s'était "bien déroulée"

Au terme de celle-ci, le pape "s'est réveillé normalement" et a pu regagner sa chambre au 10e étage de l'hôpital "après une courte période d'observation", a-t-il complété dans un communiqué signé par le médecin référent du pape et par le professeur dirigeant l'équipe de chirurgie thoracique ayant opéré Léon XIV.

"Afin de rendre l'intervention radicale, le lobe inférieur du poumon droit a été retiré", ont-ils détaillé, ajoutant que l'opération "a confirmé le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire, comme suspecté par les examens préopératoires".

Interrogée sur d'éventuels signes de propagation du cancer, une source au Vatican a indiqué que des examens complémentaires étaient en cours.

"L'intervention s'est bien déroulée et il n'y a pas eu de complications", a répété le Vatican qui, peu avant 20H00 (18H00 GMT), avait envoyé un premier communiqué signalant l'issue positive de l'opération.

Resté environ trois heures au bloc opératoire, le pape, selon une source vaticane, a demandé à dîner après l'intervention.

Il s'agit de la première alerte de santé pour le pontife de 71 ans, qui a jusqu'ici affiché une excellente forme depuis son élection à la tête de l'Église catholique, le 8 mai 2025.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques avait salué la foule, souriant, à son arrivée peu après 13H00 au Gemelli, où le Vatican avait prévenu - avant l'opération - qu'il devrait rester hospitalisé environ une semaine.

On ignorait dans l'immédiat si le pape allait devoir observer une convalescence plus longue, ce qui pourrait compromettre son long voyage officiel en Uruguay, en Argentine et au Pérou prévu du 6 au 17 novembre, une tournée très attendue au programme particulièrement chargé.

Annonce surprise

Dimanche, à la fin de la prière de l'Angélus, le pape américain avait annoncé que ce nodule - une petite excroissance - avait été découvert "à un stade très précoce" lors de récents examens, une annonce qui avait surpris les catholiques du monde entier.

"Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer", avait expliqué le souverain pontife aux fidèles place Saint-Pierre. Une transparence inhabituelle au Vatican où la communication sur la santé des papes reste sensible, malgré les efforts de son prédécesseur argentin François, décédé en avril 2025, pour davantage d'ouverture.

L'annonce a entraîné des messages de soutien du monde entier et dans la chapelle de l’hôpital, des dizaines de fidèles ont prié mardi soir pour la santé du pape.

Le pape Léon XIV salue la foule à son arrivée à l'hôpital Gemelli de Rome, le 13 octobre 2026 ( VATICAN MEDIA / Handout )

Interrogée par l'AFPTV avant l'opération, Giorgia Fei, une femme au foyer italienne de 57 ans, s'était dite "très sereine, très optimiste pour le Saint-Père" car il est "entre de très bonnes mains ici à l'hôpital" où "nous avons d'excellents médecins".

Tous les rendez-vous du pape ont été annulés jusqu'au 20 octobre, dont une grande messe mercredi, pour laquelle il sera remplacé par le nouveau doyen des cardinaux, Mgr Luis Antonio Tagle.

Le droit de l'Église ne prévoit aucune disposition particulière en cas de problème de santé du pape, qui est élu à vie.

Léon XIV séjourne au dixième étage de l'hôpital Gemelli, dans une autre zone que la suite médicale des papes actuellement en travaux, où François avait été hospitalisé quelques semaines avant sa mort.

Pronostic "très positif"

Né à Chicago, Robert Francis Prevost est considéré comme étant en bonne santé et apprécie le sport, notamment le tennis, qu'il pratique régulièrement.

Le pape Léon XIV lors d'une messe à la basilique Saint-Pierre du Vatican, le 8 octobre 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le nodule dans le poumon du pape a été découvert lors d'examens de routine et non à la suite de symptômes, a précisé le Vatican.

Selon la docteure Juanita Mora, porte-parole de l'American Lung Association interrogée par l'AFP, "la biopsie a révélé un adénocarcinome, et les options thérapeutiques varieront en fonction du stade constaté".

"S'agit-il d'un cancer de grade 1, 2 ou 3 ? S'est-il propagé ? Car c'est à partir de là qu'ils détermineront si (le pape) a besoin d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie, d'une thérapie ciblée ou d'une immunothérapie pour traiter cet adénocarcinome", a-t-elle développé.

"Si la tumeur est bien localisée et qu'ils ont retiré le lobe, alors cela pourrait suffire", a ajouté la docteure Mora, précisant que le taux de survie à cinq ans de cette forme de cancer, lorsque la tumeur est détectée à un stade précoce est de "80 à 98%, en particulier après une ablation chirurgicale".

Même si le nodule s'avérait cancéreux, le pronostic du pape serait "très positif", avait également expliqué à l'AFP le professeur Federico Venuta, chef du service de chirurgie thoracique de l'hôpital Policlinico Umberto I de Rome.