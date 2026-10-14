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"Les Misérables" : Fred Cavayé revisite le chef-d'œuvre de Victor Hugo

information fournie par France 24 14/10/2026 à 15:51

Jean Valjean, Javert, les Thénardier… Les personnages de Victor Hugo n'en finissent pas d'inspirer le cinéma. Après les versions de Jean-Paul Le Chanois, Robert Hossein ou Claude Lelouch, Fred Cavayé s'empare à son tour des "Misérables" et dirige Vincent Lindon, Tahar Rahim et Camille Cottin. Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur cette sortie très attendue.

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1 commentaire

  • 17:08

    Le cinéma français est débordant d'imagination au frais des taxes payées par les Français

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