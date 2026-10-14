"C'est une grande responsabilité qui nous est confiée aujourd'hui à tous. On va faire le maximum pour être à la hauteur", déclare l'entrepreneur Cédric Meston, alors que son projet de reprise de la verrerie Duralex, qui prévoit la sauvegarde de 155 des quelque 220 emplois, a été validé par le tribunal de commerce d'Orléans. SONORE
Duralex: "On va faire le maximum pour être à la hauteur", dit le repreneur Meston
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