A la Une de la presse, ce mercredi 14 octobre, la poursuite des manifestations lycéennes en France et les questions sur la suite du mouvement. La mobilisation, plus timide, pour le moment, au Portugal, pour le droit au logement. L’annonce, en début de semaine, par l’ex-président Joseph Kabila, de la création d’un nouveau mouvement politico-militaire en RDC. Et les iris de Meis el-Jabal, au Liban.
Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"
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