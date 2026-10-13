Une frappe des Houthis du Yémen contre l’aéroport international de Ryad a fait 13 victimes samedi. Elle fait partir d'une série d'attaques sans précédent du mouvement pro-iranien contre les infrastructures de l'Arabie saoudite, soutien du gouvernement officiel du Yémen.
L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies
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