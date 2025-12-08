Des agriculteurs installent un cercueil rempli de produits agricoles devant le ministère de l'Agriculture à Paris, dans un simulacre de funérailles de l'agriculture pour s'opposer notamment à l'accord avec le Mercosur, alors que la ministre Annie Genevard lance les "conférences de la souveraineté alimentaire" destinées à définir une stratégie agricole nationale sur dix ans au marché de Rungis, un exercice que les agriculteurs, échaudés, abordent avec méfiance. IMAGES
Action d'agriculteurs devant le ministère de l'Agriculture à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro