"Si nous sommes réunis ici, c'est que la guerre agricole se prépare", a déclaré lundi la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, en lançant les "conférences de la souveraineté alimentaire" destinées à définir une stratégie agricole nationale sur dix ans.
Souveraineté alimentaire : "la guerre agricole se prépare", affirme la ministre Annie Genevard
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro