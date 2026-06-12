Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, célèbre l'entrée en bourse de son entreprise depuis son siège social et son site de lancement Starbase, au Texas. Un accueil favorable à Wall Street pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu. IMAGES
SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas
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