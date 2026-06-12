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SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12/06/2026 à 18:39

Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, célèbre l'entrée en bourse de son entreprise depuis son siège social et son site de lancement Starbase, au Texas. Un accueil favorable à Wall Street pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu. IMAGES

Elon Musk
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