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Stéphane Boujnah (Président d'Euronext) : "Il n'y a pas de panique des investisseurs car ils font l'analyse que c'est un conflit circonscrit !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 16/03/2026 à 14:05

Stéphane Boujnah, président du directoire et directeur général d'Euronext, était l'invité de l'émission Ecorama du 16 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la résilience des marchés face au conflit au Moyen‑Orient, l'impact potentiel d'un pétrole durablement cher sur la croissance, les perspectives d'Euronext dans un environnement volatil, ainsi que les grands chantiers à venir pour la place financière européenne.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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