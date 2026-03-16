Stéphane Boujnah, président du directoire et directeur général d'Euronext, était l'invité de l'émission Ecorama du 16 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la résilience des marchés face au conflit au Moyen‑Orient, l'impact potentiel d'un pétrole durablement cher sur la croissance, les perspectives d'Euronext dans un environnement volatil, ainsi que les grands chantiers à venir pour la place financière européenne.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.