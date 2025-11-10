Les députés viennent d’adopter la partie “recettes” du budget de la Sécurité sociale, un texte largement remanié qui rebat les cartes des hausses de taxes initialement envisagées par le gouvernement. Exit la surtaxe sur les mutuelles et la contribution sur les tickets-restaurant, mais plusieurs mesures toucheront directement des millions de Français : relèvement de la CSG sur les revenus du patrimoine, nouvelle taxation sur certaines boissons énergisantes alcoolisées, participation minimale pour les retraités américains vivant en France… Retour sur ce qui change, qui paiera réellement et si ces ajustements suffiront à redresser les comptes sociaux avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Serez-vous touché par les nouvelles taxes du budget de la Sécu votées par les députés ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
