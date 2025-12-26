Tenants du titre, les Ivoiriens ont réussi leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations, en dominant le Mozambique (1-0), ce mercredi. Avant de retrouver les Éléphants, dimanche, les Camerounais ont aussi gagné, face au Gabon (1-0). L'Algérie, de son côté, a déroulé 3-0 contre le Soudan, grâce notamment à un grand Riyad Mahrez.
CAN 2025 : Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, les cadors assurent
