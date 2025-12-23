Après une année 2025 marquée par des choix économiques controversés, Donald Trump aborde 2026 avec des décisions stratégiques. Droits de douane, politique budgétaire expansionniste, mesures de soutien aux ménages : autant d'options qui pourraient redessiner la trajectoire de l'économie américaine et peser sur la croissance comme sur les finances publiques. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 23 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Ce que Trump nous prépare pour 2026…
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
