Le pape Léon XIV prononce sa bénédiction de Noël "Urbi et Orbi" après avoir célébré sa première messe de Noël en tant que pape.
Le pape Léon XIV prononce sa bénédiction "Urbi et Orbi"
