Emmanuel Macron s'attable avec des militaires français déployés aux Emirats arabes unis, pour un repas de fête préparé par les cuisiniers de l'Élysée à l’occasion du traditionnel déplacement de Noël auprès des troupes.
Dîner de Noël: Emmanuel Macron à table avec les troupes françaises aux Emirats arabes unis
