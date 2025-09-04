Guillaume Texier, directeur général de Rexel, distributeur de matériel électrique, coté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'impact des droits de douane de 15 % sur l'activité du groupe, les investissements en France, la confiance des marchés dans un contexte politique instable, les opportunités liées à l’IA et le cours de Bourse.
Guillaume Texier (DG de Rexel) : "En ce moment, les investisseurs étrangers préfèrent rester en dehors du marché boursier français !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
