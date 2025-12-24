Dubaï s'impose de plus en plus comme destination privilégiée des grandes fortunes internationales. Alors que Londres perd de son attractivité fiscale, l'émirat attire des milliers de nouveaux millionnaires grâce à une fiscalité quasi inexistante, un cadre de vie sécurisé et des facilités d'installation comme le golden visa. Entre hub stratégique du commerce mondial, marché immobilier de luxe en pleine effervescence et vitrine d'un mode de vie fastueux, la ville consolide son statut de capitale des ultra-riches, tout en restant sous surveillance internationale sur les questions de transparence financière. Les explications d'Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission du 24 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
Dubaï : nouvel eldorado des millionnaires ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
