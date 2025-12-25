Noël: le pape et Charles III appellent à la fin des conflits dans le monde

Le roi Charles III de Grande-Bretagne sourit pendant l'enregistrement de son message de Noël dans la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de l'abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, le 11 décembre 2025. ( POOL / Aaron Chown )

Le pape Léon XIV a appelé jeudi l'Ukraine et la Russie à trouver "le courage de dialoguer directement, le rois Charles III appelant lui à la "compassion et la réconciliation" dans le monde, à l'occasion de leurs messages de Noël.

Le monarque britannique de 77 ans, également chef du Commonwealth qui regroupe plus de 50 Etats, a appelé jeudi à "chérir les valeurs de compassion et de réconciliation" dans un monde incertain qui "semble tourner toujours plus vite", lors de son traditionnel discours de Noël, axé sur le dialogue inter-religieux.

Qualifiant l'époque actuelle d'"incertaine", et arguant que le "monde semble tourner toujours plus vite", il estime qu'avec "la grande diversité de nos communautés, nous pouvons trouver la force de faire en sorte que le bien triomphe du mal".

De son côté, le pape américain a dit penser aux "tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid", alors que des centaines de milliers de Gazaouis font face aux pluies hivernales dans des conditions extrêmes.

Assombrie par les conflits et divisions politiques, l'année 2025 s'achève avec des sources d'espérance pour la communauté chrétienne qui a célébré son premier Noël festif à Bethléem, en Cisjordanie occupée, depuis le début de la guerre à Gaza.

Mais l'appel du souverain pontife à une trêve d'un jour dans le monde n'a pas été entendu en Ukraine, où la guerre fait rage depuis près de quatre ans.

Lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), Léon XIV a exhorté les parties impliquées à "trouver le courage de dialoguer de manière sincère, directe et respectueuse" alors que Moscou et Kiev négocient séparément depuis plusieurs semaines le plan américain.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et dévasté l'Est du pays.

Le pape Léon XIV célèbre la messe de Noël à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 25 décembre 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

Pour son premier Noël depuis son élection en mai, le chef de l'Eglise catholique s'est livré à un tour d'horizon des conflits internationaux devant 26.000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre par un temps pluvieux, évoquant quinze pays dont Haïti, le Mali, la Syrie ou la Birmanie.

Quelques minutes plus tôt, il avait fustigé lors de la messe les guerres qui "laissent derrière elles des ruines et des blessures ouvertes" et l'"absurdité" des discours belliqueux qui envoient les jeunes mourir sur le front.

- "Nouvelle ère" -

Malgré la grave crise humanitaire, la trêve entrée en vigueur en octobre à Gaza, bien que fragile, a permis le retour des célébrations festives à Bethléem, berceau du christianisme en Cisjordanie occupée.

Des fidèles rassemblés avant la messe de minuit à l'église de la Nativité à Bethléem, en Cisjordanie occupée, le 24 décembre 2025 ( AFP / HAZEM BADER )

Des centaines de fidèles se sont massés à l'approche de minuit dans la basilique de la Nativité.

Les célébrations de Noël de ces deux dernières années y avaient été ternies par la guerre dévastatrice à Gaza déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

Par solidarité avec les Palestiniens du territoire, les festivités avaient été annulées mais cette année, avec la trêve, l'immense sapin de Noël s'est de nouveau illuminé devant la basilique de la Nativité.

Comme ailleurs dans la région et au Moyen-Orient, les chrétiens représentent une minorité en Terre sainte, avec une communauté de 185.000 personnes en Israël et 47.000 dans les Territoires palestiniens.

Mercredi soir, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont assisté à la messe dans la seule église catholique romaine du territoire palestinien, à Gaza ville.

Parmi eux, Elias Al-Jalda, un chrétien palestinien, a confié à l'AFP son espoir de voir "le retour de la vie à Gaza" et le "début d'une nouvelle ère" dans l'année à venir.

Le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierbattista Pizzaballa célèbre la messe de minuit à l'église Sainte-Catherine, dans la basilique de la Nativité, à Bethléem, le 24 décembre 2025 en Cisjordanie occupée ( POOL / MUSSA QAWASMA )

Lors de la messe, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, a délivré une homélie pour la paix, l'espoir et le renouveau, face aux décisions politiques et équilibres de pouvoirs qui "semblent souvent déterminer le destin des peuples".

- Politique et intempéries -

Tranchant avec les discours des dirigeants religieux, Donald Trump a souhaité un joyeux Noël "à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale", en référence à ses opposants démocrates.

Mais au-delà du climat politique électrique aux Etats-Unis depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, ce sont des intempéries majeures qui viennent perturber les fêtes de fin d'année en Californie.

Nuages noirs et fortes pluies sur le centre-ville de Los Angeles, le 24 décembre 2025 en Californie ( AFP / Apu GOMES )

Craignant de dangereuses inondations, les autorités ont décrété l'état d'urgence à Los Angeles et ordonné l'évacuation de centaines de foyers.

En Australie, la fin d'année est assombrie par l'attentat antisémite de Bondi qui a fait quinze morts le 14 décembre.

Dans le sud-ouest de la France, des agriculteurs mobilisés contre la grave crise frappant leur secteur ont préféré passer le réveillon en bloquant une autoroute, où des habitants leur ont apporté huîtres et bûches, plutôt qu'en famille.