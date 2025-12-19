"Il faut vraiment que Noël puisse se faire (...) j'appelle à cet apaisement, le Premier ministre a dit qu'il recevrait à nouveau tous les syndicats début janvier, donc le fil n'est pas rompu", déclare la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
Mobilisation agricole: "Il faut vraiment que Noël puisse se faire" (Genevard)
