Le président français Emmanuel Macron a estime qu'il va "redevenir utile" pour lui et les Européens de parler à son homologue russe Vladimir Poutine, à l'issue des efforts menés actuellement par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Ukraine: Macron se dit prêt à reparler à Poutine
