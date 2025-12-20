Miss France 2014, Flora Coquerel est depuis toujours engagée au Bénin, pays d’origine de sa mère. Avec son association Kélina, elle a construit une maternité à Bassila, dans une zone rurale frappée par le désert médical. Onze ans après le début du projet, plus de 400 naissances ont déjà eu lieu à Nana-Zalia, elle travaille aussi à étendre le projet avec un dispensaire, un bloc opératoire pour lequel elle recueille des dons. Un entretien exclusif dans le Journal de l’Afrique.
Bénin – Flora Coquerel, de Miss France à fondatrice d’une maternité rurale à Bassila
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro