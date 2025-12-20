À partir de février, les touristes devront payer un droit d'entrée de deux euros pour accéder au bassin de la fontaine de Trevi, une mesure annoncée par la Ville de Rome pour lutter contre le surtourisme.
Italie: l'accès à la fontaine de Trevi, à Rome, bientôt payant
