Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures, dont certaines présentent des contours remarquablement nets d'orteils et de griffes, ont été découvertes dans les Alpes italiennes, où se tiendront les JO d'hiver 2026.
Un ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie
