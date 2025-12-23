Chaque année, Saxo Bank imagine des scénarios chocs aux allures improbables mais riches d'enseignements sur les vulnérabilités des marchés mondiaux. De l'effondrement du bitcoin par une machine quantique à l'IPO record de SpaceX, en passant par une IA dirigeant une entreprise du Fortune 500, ces hypothèses extrêmes interrogent sur les risques et opportunités qui pourraient redessiner l'économie en 2026. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 23 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Marchés : faut-il croire aux scénarios extrêmes pour 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
