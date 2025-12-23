 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marchés : faut-il croire aux scénarios extrêmes pour 2026 ?

information fournie par Ecorama 23/12/2025 à 09:10

Chaque année, Saxo Bank imagine des scénarios chocs aux allures improbables mais riches d'enseignements sur les vulnérabilités des marchés mondiaux. De l'effondrement du bitcoin par une machine quantique à l'IPO record de SpaceX, en passant par une IA dirigeant une entreprise du Fortune 500, ces hypothèses extrêmes interrogent sur les risques et opportunités qui pourraient redessiner l'économie en 2026. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 23 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Perspectives boursières

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Attentat antisémite de Sydney: les assaillants s'étaient entrainés en Australie

information fournie par AFP 22 déc.
7
2

Crise USA-Venezuela: le pétrole, au cœur du bras de fer entre Trump et Maduro

information fournie par AFP 22 déc.
1
3

Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !

information fournie par Ecorama 22 déc.
3
4

Attentat de Sydney: le Premier ministre présente ses excuses à la communauté juive

information fournie par AFP Video 22 déc.
2
5

Liban: trois morts dans une frappe israélienne, selon un média d'Etat

information fournie par AFP 22 déc.
6

PRÉSIDENTIELLE EN GUINÉE : DERNIERS JOURS DE CAMPAGNE

information fournie par France 24 22 déc.
7

Espagne: course de pères Noël dans les rues de Barcelone

information fournie par AFP Video 22 déc.
8

Rétrospective: 2025, une année en images

information fournie par AFP Video 22 déc.
1

Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée

information fournie par AFP 16 déc.
2

Explosion d'un immeuble dans l'Ain: "115 sapeurs-pompiers sur place" (secours)

information fournie par AFP Video 16 déc.
3

Macron à Marseille réaffirme la "guerre" au narcotrafic

information fournie par AFP 16 déc.
18
4

PEA ou compte-titres ordinaire (CTO) : quel compte pour investir en Bourse ?

information fournie par Tout sur mes finances  16 déc.
5

Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney

information fournie par AFP Video 17 déc.
6

L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2026

information fournie par AFP Video 16 déc.
7

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 10:00
8

Macron inaugure l'agrandissement de la prison des Baumettes à Marseille

information fournie par AFP Video 16 déc.
1
1

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
3

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 18 déc.
1
7

Airbus demande le maintien au sol de 6.000 A320 pour mise à jour d'un logiciel défaillant

information fournie par AFP 29 nov.
5
8

Correction du bitcoin : opportunité ou pas ?

information fournie par Ecorama 01 déc.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank