Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

Souscrire un crédit immobilier, c'est toujours intimidant, surtout quand c'est le premier : on a toujours peur d'avoir oublié un détail important ou de n'avoir pas bien compris une clause majeure.
BoursoBank a donc organisé ce webinaire, initialement diffusé en direct mercredi 26 novembre, afin d'expliquer tout ce qu'il faut savoir, concrètement, pas à pas, pour obtenir un prêt immobilier. Montant, caractéristiques, typologie d'emprunteurs, remboursement anticipé : autant de sujets passés en revue par Mireille Poggi, directrice marketing crédit chez BoursoBank et Véronique Hayaud, directrice des crédits chez BoursoBank. Elles ont également répondu en direct aux questions des internautes.
Retrouvez tous nos simulateurs immobiliers pour commencer votre projet
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
Vous avez un projet immobilier ?
Le crédit immobilier proposé par BoursoBank, c’est :
Ouvert à tous, CDI, CDD, professions libérales… * Une réponse de principe immédiate * Pas d’indemnité de remboursement anticipé * 100% en ligne *
* détails et conditions. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.