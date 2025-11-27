Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank • 27/11/2025 à 14:51

Souscrire un crédit immobilier, c'est toujours intimidant, surtout quand c'est le premier : on a toujours peur d'avoir oublié un détail important ou de n'avoir pas bien compris une clause majeure.

BoursoBank a donc organisé ce webinaire, initialement diffusé en direct mercredi 26 novembre, afin d'expliquer tout ce qu'il faut savoir, concrètement, pas à pas, pour obtenir un prêt immobilier. Montant, caractéristiques, typologie d'emprunteurs, remboursement anticipé : autant de sujets passés en revue par Mireille Poggi, directrice marketing crédit chez BoursoBank et Véronique Hayaud, directrice des crédits chez BoursoBank. Elles ont également répondu en direct aux questions des internautes.

