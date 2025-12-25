Quatre semaines après les inondations qui ont dévasté trois provinces de l’île indonésienne de Sumatra et fait plus de 1.000 morts, des fidèles se rassemblent pour une messe de Noël.
Inondations: en Indonésie, un Noël au milieu des décombres
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro