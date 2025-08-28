 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Christel Heydemann (DG d'Orange) : «Les marchés réagissent, à juste titre, à l'instabilité politique en France !»

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/08/2025 à 16:30

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Christel Heydemann, DG d' Orange . Parmi les sujets abordés : l'instabilité politique française et ses conséquences économiques, l'avenir de la souveraineté numérique européenne, la concurrence accrue avec l'arrivée de Starlink, et la question sensible d'une consolidation du marché des télécoms en France autour du dossier SFR. Emission du 28 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

La REF25

Valeurs associées

ORANGE
13,7350 EUR Euronext Paris -0,90%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank