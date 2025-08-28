A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Christel Heydemann, DG d' Orange . Parmi les sujets abordés : l'instabilité politique française et ses conséquences économiques, l'avenir de la souveraineté numérique européenne, la concurrence accrue avec l'arrivée de Starlink, et la question sensible d'une consolidation du marché des télécoms en France autour du dossier SFR. Emission du 28 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Christel Heydemann (DG d'Orange) : «Les marchés réagissent, à juste titre, à l'instabilité politique en France !»
Valeurs associées
|13,7350 EUR
|Euronext Paris
|-0,90%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro