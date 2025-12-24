 Aller au contenu principal
Cette crise financière qui arrive…

information fournie par Ecorama 24/12/2025 à 09:10

Malgré une année 2025 très favorable aux marchés, les risques de crise financière s'accumulent. Rentabilité incertaine de l'intelligence artificielle, fragilité de la dette privée, volatilité des crypto-monnaies et déréglementation bancaire aux États-Unis : autant de facteurs qui pourraient déclencher un choc comparable à celui de 2008. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 24 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com .

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

