Un homme armé d'un couteau tué par la police dans le centre-ville d'Ajaccio

Un homme armé d'un couteau, menaçant des passants en plein coeur d'Ajaccio samedi midi, a été tué par la police, le procureur écartant à ce stade un acte terroriste.

L'homme de 26 ans, un Belge né au Sénégal, selon une source proche de l'enquête, a été mortellement touché par un ou plusieurs tirs effectués par la police nationale samedi dans le centre-ville d'Ajaccio (Corse-du-Sud), selon le procureur de la République, confirmant une information de France 3 Viastella.

"Je peux écarter à ce stade un attentat terroriste puisqu'à aucun moment l'individu n'aurait proféré des menaces en ce sens", a précisé à la presse le procureur d'Ajaccio Nicolas Septe, sur les lieux de l'homicide samedi à la mi-journée.

La police a d'abord fait usage d'un pistolet à impulsion électrique, sans succès. L'un des policiers a alors fait feu à plusieurs reprises sur l'homme, qui est décédé. L'IGPN, la police des polices, a été saisie.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit l'homme avancer rapidement à pied sur le cours Napoléon, tandis que des policiers le mettent en joue. On entend un policier crier "taser, le taser!" puis "tase-le!".

Le cours Napoléon, une artère très fréquentée du centre-ville d'Ajaccio, a été fermé à la circulation.

Sur place, l'AFP a pu constater que le corps de l'homme était au milieu de la chaussée, recouvert d'un tissu. La police scientifique était sur place, en début d'après-midi.

- plusieurs altercations -

Selon le procureur, l'homme aurait "entamé une déambulation à trottinette en partant de la rocade, puis se serait dirigé vers le cours Napoléon". Il aurait eu "une première altercation dans un bar", au cours de laquelle une personne aurait pu être blessée, puis il aurait été refoulé du bar, "alors qu'il exhibait un couteau".

C'est après une deuxième altercation dans un autre bar du cours Napoléon cette fois que la police est intervenue, toujours selon Nicolas Septe.

La police a ensuite cherché à le maîtriser "avec a priori un et deux coups de taser, sans succès". L'homme aurait ensuite brandi "un couteau en direction d'un des policiers, en le menaçant". C'est un collègue du policier menacé, qui va "faire usage à trois reprises de son arme de services", blessant mortellement l'homme au thorax.

Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire" et "violences aggravées" selon le procureur.

- "un couteau au-dessus de la tête" -

"J'étais assis en terrasse avec mon employé", a témoigné auprès de l'AFP Anthony Bezard, propriétaire d'une pâtisserie du cours Napoléon, "je vois un monsieur avec un couteau qui me passe au-dessus de la tête, j'ai réussi à le pousser un peu et en allant là-bas y'a un monsieur qui l'a pris à coups de chaise, il est tombé par terre et il s'est fait abattre".

Le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a indiqué que l'homme venait du quartier Sainte-Lucie, où "nous avons d'ailleurs organisé une réunion avec la population (...) pour sensibiliser sur les questions d'errance et les questions d'individus qui, de par leur santé mentale, constituent un risque".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a commenté cette affaire sur X, assurant d'une vigilance "maximale": "J'ai demandé aux préfets et directeurs de renforcer les patrouilles de voie publique: merci aux policiers d'#Ajaccio pour leur réactivité, leur action a permis de mettre un terme à la menace".