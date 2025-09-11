Suite à la chute du gouvernement Bayrou, Sébastien Lecornu accède à Matignon, devenant ainsi le cinquième Premier ministre nommé en moins de deux ans sous la présidence d’Emmanuel Macron. Dans un climat marqué par une fragmentation politique accrue et un déficit public en forte hausse, quelles marges de manœuvre s’offrent à lui pour élaborer le budget 2026 ? Réponse avec Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Ecorama du 11 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Sébastien Lecornu va-t-il réussir à doter la France d’un budget ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
