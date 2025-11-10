Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les chèques promis par Donald Trump, l’avenir de ses droits de douane contestés, les décisions attendues de la Fed, l’impact du shutdown historique, ainsi que les risques de bulle et de correction sur les marchés, notamment autour de l’IA
Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
