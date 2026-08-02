Les pompiers grecs luttent pour la deuxième journée consécutive contre les flammes qui ravagent les collines à proximité de Porto Germeno, une station balnéaire très fréquentée située à quelque 70 kilomètres d'Athènes.
Grèce: les pompiers face aux flammes à Porto Germeno
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