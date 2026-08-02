Des New-Yorkais s'arrêtent devant un mystérieux trophée doré de 3 mètres de haut, décerné au président américain Donald Trump pour son "engagement enthousiaste dans la guerre en Iran". L'objet satirique a été conçu par le collectif artistique anonyme Secret Handshake.
Un trophée satirique ciblant Trump atterrit mystérieusement à New York
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