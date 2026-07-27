L'incendie en Gironde qui a ravagé plus de 40.000 hectares est "stabilisé" mais "pas fixé", annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres.
L'incendie en Gironde est "stabilisé" mais "pas fixé", annonce Nuñez
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